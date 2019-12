Ex-Trainer Peter Stöger: Einen Klon von Jürgen Klopp wird der BVB "nicht finden"

Stöger hatte den BVB nur sieben Tage nach seiner Trennung vom 1. FC Köln als Nachfolger von Peter Bosz übernommen und die Westfalen nach einer Niederlagenserie von Rang neun in die Champions League geführt. Nach der Saison musste er seinen Platz allerdings für Lucien Favre räumen. „Haben's halt repariert“, sagte der Wiener , der nach einem Sabbatjahr jetzt als Sportvorstand bei seinem Heimatklub Austria arbeitet.

Stöger über Köln-Zeit: "Außergewöhnlich erfolgreich"

Seinen Nachfolger Lucien Favre sieht Stöger nicht unter großem Druck. "Er ist ja noch mittendrin in der Verlosung für die ganz vorderen Plätze", sagte der Österreicher. "Aber die Erwartungshaltung in Dortmund ist richtig groß." Zuletzt manifestierte sich nicht nur wegen der Vorstellung seines Buches der Vorwurf, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke scheine immer noch zu glauben , dass irgendwann ein Klon von Ex-Erfolgstrainer Jürgen Klopp zum BVB wechselt und die Borussia dauerhaft führen wird. Stöger: "Den werden sie nicht finden."

Klopp, der seit 2015 mit großem Erfolg den englischen Traditionsverein FC Liverpool trainiert und seinen Vertrag gerade langfristig verlängert hat, werde ein in der Klubgeschichte wohl einmaliges Phänomen bleiben. "Wenn man seine Leistungen und vor allem seine Beliebtheit nimmt, hat er das Level in der Wahrnehmung in Liverpool noch mal getoppt", sagte Stöger. "Die Schuhe von Klopp braucht sich niemand anzuziehen. Um mit Klopp mithalten zu können, muss man schon richtig abliefern." Das ist dessen Nachfolgern Tuchel, Bosz, Stöger und Favre nicht immer leicht gefallen.