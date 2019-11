Bericht: Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang wartet auf Angebot des FC Barcelona

Aubameyang wurde schon häufiger mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Bereits im Sommer 2017 soll sich der Angreifer bei den Katalanen angeboten haben. Angeblich wandte sich der Gabuner, der damals noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, sogar direkt an Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu - ein Wechsel kam aber nicht zustande.

Jetzt wolle der 30-Jährige erst noch abwarten, ob der FC Arsenal in dieser Spielzeit die Qualifikation für die Champions League schafft. Insgeheim hoffe er aber auf ein Angebot aus Barcelona. Laut Le 10 Sport will der spanische Meister einen Konkurrenten für Torjäger Luis Suarez verpflichten. Von Aubameyang sei man aufgrund der hohen Trefferquote überzeugt - der Gabuner erzielte in dieser Saison bereits acht Tore in zwölf Premier-League-Spielen.