BVB-Manager Michael Zorc nach Aubameyang-Attacke angefressen: "In der Wortwahl vergriffen"

Mit Ärger und Unverständnis hat Michael Zorc auf die knallharte Kritik des ehemaligen BVB-Stürmers Pierre-Emerick Aubameyang an Klubchef Hans-Hoachim Watzke reagiert. "Ich finde, Auba hat sich in Ton und Wortwahl vergriffen. Aki hat nichts Böses gesagt und schon gar nicht gemeint. Als Auba bei uns war, haben wir uns auch in schwierigen Situationen fast immer hinter ihn gestellt. Daher kann ich diese heftige und überzogene Reaktion nicht nachvollziehen", sagte der Manager von Borussia Dortmund am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag beim SC Freiburg.

Aubameyang hatte seinen ehemaligen Chef Watzke am Donnerstag hart attackiert. "Es ist besser für Sie, wenn ich niemals erzähle, warum ich Dortmund wirklich verlassen habe, Herr Watzke. Sie sind solch ein Clown", schrieb der Torjäger, der im Januar 2018 für rund 64 Millionen Euro zum FC Arsenal gewechselt war, bei Twitter: "Ich erinnere mich, wie sie sagten, dass Ousmane (Dembélé, Anm. d. Red.) niemals verkauft wird - dann haben sie die über 100 Millionen gesehen und waren der Erste, der das Geld genommen hat. Reden Sie bitte nicht über Geld. Lassen Sie mich bitte in Ruhe."

Zorc: BVB hat sich "nichts zu Schulden kommen lassen"

Was meinte Aubameyang mit seiner kryptischen Andeutung über seinen Abschied aus Dortmund? Zorc gab sich ratlos: "Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen." Hintergrund der Fehde: Watzke hatte sich in der Süddeutschen Zeitung zuletzt über die hohen Gehälter in der englischen Premier League geäußert und dabei explizit auch Aubameyang und dessen Verdienst in London genannt.

Das sind die Rekordtransfers des BVB Marcio Amoroso, Axel Witsel und Maximilian Philipp gehören zu den Rekordtransfers von Borussia Dortmund. Doch wer steht ganz oben? ©

Anzeige

"Klar ist es schwer, einen Spieler angesichts solcher Summen zu halten. Manche gehen dann wegen dieses Geldes zu Klubs, wo sie jahrelang nicht mehr Champions League spielen", meinte der BVB-Geschäftsführer und ergänzte mit Blick auf Aubameyang, dass dieser bei Arsenal "großartig" spiele und ihm in London "wahrscheinlich warm ums Herz" werde, "wenn er auf sein Konto schaut". Watzke weiter: "Aber mittwochs guckt er bei der Champions League regelmäßig nur im Fernsehen zu und ist traurig."

Aubameyang verlässt BVB im Unfrieden

Tatsächlich spielt Aubameyang mit Arsenal in dieser Saison lediglich in der Europa League und ist dort Gruppengegner von Eintracht Frankfurt. Seinen ausgeprägten Torriecher hat der Gabuner jedoch nicht verloren. In bisher 74 Pflichtspielen für die Londoner brachte er es auf 49 Treffer. Ähnlich beeindruckend war seine Torquote in Dortmund (141 Tore in 213 Einsätzen), wo er zwischen 2013 und 2018 zum Publikumsliebling wurde. Dann kam es jedoch zum Bruch. Aubameyang drängte auf einen Wechsel, fiel durch Disziplinlosigkeiten auf, wurde zwischenzeitlich suspendiert. Ein Auslöser für den damaligen Frust des Stürmers: Sein Freund Dembélé war im Sommer 2017 für eine Summe von bis zu 145 Millionen Euro zum FC Barcelona transferiert worden.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

#GABFAF-AKTION: Robben, van Persie, Lasogga, Jansen, Crouch, de Jong & Co. - Trikot mit allen Autogrammen vom van-der-Vaart-Abschied hier gewinnen.