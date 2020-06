BVB-Planungen: Hakimi-Entscheidung erst im August - Bleibt Sancho bei Gehaltserhöhung?

Was die personellen Planungen für die kommende Saison angeht, hängt Borussia Dortmund noch in der Luft. Jedenfalls ist die Zukunft zweier Leistungsträger beim BVB noch äußerst fraglich. Zum einen wäre da Achraf Hakimi, der nach seiner zweijährigen Leihe eigentlich zu Real Madrid zurückkehren müsste. In Dortmund ist der Marokkaner gesetzt - doch bei den Königlichen soll man nicht vollends von dem 21-Jährigen überzeugt sein, zumal seine Position dort beim Ex-Leverkusener Dani Carvajal bereits fest vergeben ist.