BVB-Präsident Reinhard Rauball nimmt eigenes Team in die Pflicht: "Fans haben ein Recht darauf"

Borussia Dortmunds Präsident Reinhard Rauball hat den BVB vor dem Derby gegen den FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) eingeschworen. Im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe erklärte er, dass sein Klub nach zuletzt schwachen Ligaspielen in der Pflicht stehe. „Unsere Mannschaft hat es gut bei Borussia Dortmund. Deswegen muss sie auch das einlösen, was die Fans, was die Mitglieder, was die Mitarbeiter erwarten, also vollen Einsatz“, sagte Rauball.

Anzeige