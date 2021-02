BVB-Präsident Rauball verteidigt Rummenigge für Impf-Aussagen: Gedanke "grundsätzlich nicht schlecht"

BVB-Präsident Reinhard Rauball hat Bayern-Vorstandsbossf Karl-Heinz Rummenigge nach dessen kritisch beurteilten Aussagen zur Corona-Impfung von Profifußballern verteidigt. Er möchte in der Debatte "zur Versachlichung beitragen", sagte der 74-Jährige im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Er hat einen grundsätzlich nicht schlechten Gedanken ausgesprochen. Nämlich den, dass ein einzelner Fußballspieler als Galionsfigur irgendwann ein Vorbild sein könnte für Menschen, die nach wie vor große Sorge davor haben, sich impfen zu lassen", so der Dortmunder.

Rummenigge hatte am Dienstag dem Internetportal Sport1 gesagt, dass Fußballprofis Vorbilder bei der Impfung gegen das Coronavirus sein könnten. "Lässt sich beispielsweise ein Spieler des FC Bayern impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung", sagte er und betonte: "Wir wollen uns überhaupt nicht vordrängen, aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten." In den folgenden Tagen wurde Rummenigge teils heftig kritisiert, am Samstag (23.00 Uhr) ist der Bayern-Chef Gast im ZDF-„Sportstudio“.