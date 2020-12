BVB-Präsident Reinhard Rauball zählt Stars an - Trennung von Lucien Favre "alternativlos"

Es sind deutliche Worte in Richtung der Stars! Reinhard Rauball, Präsident von Borussia Dortmund, hat in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten die BVB-Stars um Mats Hummels, Marco Reus und Jadon Sancho in die Pflicht genommen. "Es ist an der Zeit, die Mannschaft in die Verantwortung zu nehmen. Sie hat es in der Hand", sagte Rauball vor dem ersten Spiel von Edin Terzic als Cheftrainer des BVB, nachdem Lucien Favre am Sonntag nach der bitteren 1:5-Pleite gegen den VfB Stuttgart entlassen wurde.

