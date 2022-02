Ex-BVB-Profi Lukasz Piszczek über die Achterbahn-Saison der Dortmunder: "Der Trainer hat keine große Wahl"

Auf der Such nach Gründen für die wechselhaften Vorstellungen von Borussia Dortmund in der laufenden Saison hat der frühere BVB-Profi Lukasz Piszczek die immer wieder auftretenden Verletzungsprobleme im Kader als Ursache ausgemacht. "Die Verletzungen spielen eine große Rolle innerhalb der Truppe. So kann man gar nicht die nötige Stabilität finden. Die Spieler werden ständig ausgetauscht, der Trainer hat keine große Wahl", meinte der 66-malige polnische Nationalspieler, der seine Karriere bei einem Viertligisten in seiner Heimat ausklingen lässt, in einem Sport1-Podcast: "Der 6:0-Sieg gegen Gladbach war gut, das kann Aufwind geben."

