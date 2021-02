BVB-Profi Delaney kritisiert Team: "Brauchen positivere Einstellung" - Dortmund-Zukunft offen

Für Borussia Dortmund läuft es in der Bundesliga aktuell nicht rund: Nach 20 Spieltagen hat der Vizemeister der vergangenen Saison nur 32 Punkte auf dem Konto: 16 weniger als Spitzenreiter FC Bayern und vier weniger als Eintracht Frankfurt, das mit Platz vier den letzten Qualifikationsplatz für die Champions League belegt. Nach aktuellem Stand bleibt dem BVB auf Rang sechs nur ein Platz in der ab der kommenden Saison eingeführten Europa Conference League, dem neuen drittklassigen Pokal-Wettbewerb der UEFA übrig. Der BVB steckt in der Krise. Mit Thomas Delaney hat ein Spieler in einer Medienrunde nun konkrete Probleme der Dortmunder angesprochen und erklärt, was dem Team aktuell fehlt. Anzeige

Die Dortmunder, die am Samstag überraschend beim SC Freiburg (1:2) verloren, hätten dem dänischen Führungsspieler zufolge aktuell ein "Problem" mit der eigenen Ungeduld: "Es geht zu schnell, dass wir in einem Rückschlag direkt eine Katastrophe sehen", kritisierte Delaney und berichtete über ein Gespräch mit dem Trainer-Team um Interims-Chefcoach Edin Terzic. "Darüber haben wir auch gesprochen, dass unsere Reaktionen im Spiel oft negativ sind", verriet der ehemalige Werder-Bremen-Profi. Die BVB-Spieler bräuchten dringend eine "positivere Einstellung", forderte der Nationalspieler.

Rückschläge gehörten zum BVB-Spiel in der Liga in den vergangenen fünf Partien immer dazu. Bei den Niederlagen gegen Freiburg, Borussia Mönchengladbach (2:4) und Bayer Leverkusen (1:2) und sogar bei den Spielen gegen Mainz 05 (1:1) und dem FC Augsburg (3:1), die nicht verloren wurden, gerieten die Dortmunder jeweils in Rückstand. Das Team reagierte mal gut - und mal weniger. "Es fehlt ein wenig die Gelassenheit und die Scheißegal-Mentalität bei einem Rückschlag, weil wir stark genug sind", sagte Delaney deshalb.

An Trainer Terzic liegt die Misere laut dem Mittelfeldspieler nicht: "Er ist ein guter Trainer, seriös, kommuniziert sehr gut und sagt deutlich, was der Plan ist, was er sich von uns erwartet", so Delaney. "Wir machen es auch mit den Analysen gut. Ich mag den Weg, den er im Moment geht." Die Bilanz des Nachfolgers des im vergangenen Jahr entlassenen Lucien Favre ist dennoch ausbaufähig. Unter Terzic ging es mit der dritten Auswärtspleite am Stück zunächst weiter abwärts. Vier Niederlagen in den ersten neun Spielen unter seiner Verantwortung sind der schlechteste BVB-Wert seit Bernd Krauss in der Saison 1999/00. Delaney schätzt die Ansprache des neuen Trainers trotzdem: "Er hat viel Respekt vor uns und will uns verbessern, da braucht man manchmal diese Ehrlichkeit in der direkten Kommunikation."