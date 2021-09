BVB-Profi Mo Dahoud gegen Sporting verletzt ausgewechselt: Trainer Marco Rose gibt Update

Mahmoud Dahoud wird Borussia Dortmund laut Aussage von Trainer Marco Rose mindestens am kommenden Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg verletzungsbedingt fehlen. Dahoud humpelte beim 1:0-Sieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon nach drei Minuten vom Platz. Der Mittelfeldspieler, der mit seiner Gelb-Roten-Karte im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) zuletzt für Wirbel gesorgt hatte und gegen Augsburg ohnehin gesperrt gefehlt hätte, ging nach einem Zweikampf mit Tiago Tomás im Mittelkreis zu Boden und hielt sich das linke Bein. Nach einer Behandlungspause war die Partie für den 25-Jährigen vorzeitig beendet. "Mo hat schon eine Selbstdiagnose gestellt. Der glauben wir nicht, wir werden ihn jetzt untersuchen", kündigte Rose im Anschluss der Partie bei Amazon Prime an.

