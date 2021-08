BVB-Profi Reinier entscheidet Elfmeterschießen: Favorit Brasilien macht Final-Teilnahme klar

Brasilien hat fünf Jahre nach dem Triumph in Rio de Janeiro dank Elfmeterheld Santos im Tor wieder das Finale des olympischen Fußball-Turniers erreicht. Die Mannschaft um den 38 Jahre alten Kapitän Dani Alves gewann am Dienstag in Kashima gegen Mexiko mit 4:1 im Elfmeterschießen. In 120 Minuten fiel kein Tor.

