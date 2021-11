BVB-Profi Thorgan Hazard positiv auf Corona getestet – Offensivspieler in häuslicher Quarantäne

Rückschlag für Thorgan Hazard und Borussia Dortmund . Wie die Westfalen mitteilten, wurde der Offensivspieler des BVB am Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Der belgische Nationalspieler habe weder am Montag noch am Vortag direkten Kontakt zu seinen Mannschaftskollegen gehabt und habe sich unmittelbar in häusliche Quarantäne begeben.

In der offiziellen Mitteilung des BVB erklärt der Klub, dass von weiteren Maßnahmen abgesehen werden könne: "Alle Mitglieder des BVB-Kaders der Profimannschaft und der U23 sowie die jeweiligen Betreuerteams sind zu 100 Prozent geimpft oder genesen. Weitere Quarantänemaßnahmen sind vor diesem Hintergrund aktuell nicht erforderlich", erklärt der Verein in seinem Statement. Definitiv ohne seinen Offensivspieler muss Trainer Marco Rose beim anstehenden Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) auskommen. Es folgt am Samstag das Duell mit dem VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Sky) und am 4. Dezember das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (18.30 Uhr, Sky).