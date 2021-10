"Darauf haben wir lange gewartet": BVB-Profis schwärmen von Atmosphäre mit mehr Fans in Dortmund

Die Spieler von Borussia Dortmund gerieten ins Schwärmen. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen kommt unter anderem auch der BVB der Normalität wieder ein Stück näher. Weil vom 1. Oktober an wieder Tickets für alle Sitzplätze und die Hälfte der Stehplätze in allen NRW-Stadien verkauft werden dürfen, ist die Zuschauerzahl im Signal-Iduna-Park am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg (2:1) stark gestiegen. Waren zuvor maximal 25.000 Fans erlaubt, wohnten der Partie gegen den FCA diesmal 41.000 Zuschauer bei - ein großer Unterschied hinsichtlich der Stimmung. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte BVB-Verteidiger Manuel Akanji nach der Partie bei Sky. Anzeige

In der eigentlich maximal 81.365 Zuschauer fassenden Arena peitschten die BVB-Anhänger ihre Spieler an. "Man hat vor allem in den Phasen gemerkt, in denen wir geschwommen sind, dass die Fans für uns da sind. Sie haben uns nach vorne gepeitscht. Das ist extrem wichtig für uns", lobte Matchwinner Julian Brandt, der in der 51. Minute den Siegtreffer erzielte, die Fans. Nach dem Brandt-Tor geriet der BVB in der Abwehr ein ums andere Mal ins Wanken. Die Fans sorgten dafür, dass die BVB-Profis ihren Fokus nicht gänzlich verloren.