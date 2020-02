BVB-Aufstellung für Kracher gegen PSG fix: Favre setzt auf Frankfurt-Bezwinger

Startaufstellung: So beginnt der BVB gegen PSG

Verzichten muss der BVB weiterhin auf den am Sprunggelenk verletzten Offensivmann Julian Brandt. Auch für Kapitän Marco Reus (Muskelverletzung) und Thomas Delaney (Knieprobleme) kommt das Spiel gegen das französische Star-Ensemble zu früh. Auffällig: Manuel Akanji rückt nicht zurück in die BVB Startelf. Der Schweizer hatte bis zum Frankfurt-Spiel seit November kein Pflichtspiel verpasst.

Favre will offenen Schlagabtausch mit PSG vermeiden

Favre geht mit großem Respekt in das Duell mit dem Team des einstigen BVB-Trainers Thomas Tuchel: "Paris hat eine sehr gefährliche Mannschaft. Sie waren in einer Gruppe mit Real Madrid. Und sie hatten am Ende 16 Punkte, Madrid nur 11. Das sagt alles." Obwohl beide Teams ihre Stärken mehr in der Offensive haben, will Favre einen offenen Schlagabtausch lieber vermeiden: "Natürlich sehe auch ich gern schöne Spiele. Aber schön ist es manchmal auch, eine bessere Defensive als Offensive zu haben. Ich habe nichts dagegen, nur 1:0 zu spielen."

Tuchel kehrt mit großer Vorfreude an seine alte Wirkungsstätte zurück. Es sei ein komisches, aber auch schönes Gefühl, sagte der Trainer des französischen Meisters vor dem Achtelfinal-Hinspiel. "Ich bin sehr dankbar, hier zwei Jahre Trainer gewesen zu sein. Wenn ich nicht das Privileg hätte, am Seitenrand zu stehen, würde ich mir das Spiel anschauen. Es war ein Traum, hier Trainer zu sein", so Tuchel und sprach von "aufregenden Jahren".Tuchel hatte den BVB von 2015 bis 2017 trainiert und den Klub dabei zweimal in die Champions League geführt und 2017 den DFB-Pokal geholt. Trotzdem gab es Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung, woraufhin es zur Trennung kam.

PSG-Aufstellung gegen Dortmund fix: Mauro Icardi nicht in der Startelf gegen den BVB