Lucien Favre: So kann der BVB gegen PSG gewinnen – Erling Haaland hat "eine fantastische Mentalität"

Beim Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain muss Borussia Dortmund erneut ohne Julian Brandt auskommen. Das bestätigte BVB-Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Dienstagabend. Der Nationalspieler hatte sich am vorigen Wochenende gegen Ex-Klub Leverkusen verletzt und ist bis auf weiteres keine Alternative für Favre . Weitere Ausfälle hat der Schweizer allerdings nicht zu beklagen - mit Ausnahme der bekannten Langzeitverletzten Marco Reus und Thomas Delaney.

Der Trainer gab einen Tag vor dem Kräftemessen mit dem französischen Dauermeister einen Einblick in den Matchplan des BVB. Man müsse "eine sehr, sehr gute Leistung" bringen, betonte Favre, der ein Detail nannte, das zum Schlüssel werden könnte: "Es ist wichtig, dass wir bei Balleroberungen sehr gut sind. Balleroberungen bedeuten Ballbesitz und viel mehr Ruhe." Mittelfeldspieler Axel Witsel pflichtete seinem Trainer bei und hob die verbesserte Abwehrleistung gegen Eintracht Frankfurt (4:0) am vergangenen Freitag hervor: "Wenn wir den Ball verloren haben, wollten wir ihn sofort wieder haben. Das werden wir morgen auch so machen müssen. Wir dürfen Paris keinen Raum geben."

Witsel will BVB-Remis gegen Barcelona zur Blaupause nehmen: "Diesmal mit Toren"

Favre adelt Haaland: "Hat einen tollen Weg beschritten"

Ein Sonderlob verdiente sich der in den letzten Wochen überragende Haaland, der in seinen ersten sechs Spielen für den BVB bereits neun Tore erzielen konnte. Favre: "Er hat sich sehr schnell angepasst. Er ist 19. Er ist ein Junge, der sich immer weiterentwickeln möchte. Er hat eine fantastische Mentalität. Er will immer weitermachen und arbeiten. Er hat schon einen tollen Weg beschritten." Bleibt die Frage: kann er seine Gala-Form aus der Champions-League-Vorrunde (acht Tore für Salzburg) auch in die K.o.-Runde retten? Dann kann der junge Norweger für den BVB möglicherweise zum entscheidenden Faktor werden.