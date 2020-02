Erling Haaland schockt Neymar und Co. mit Doppelpack: BVB siegt gegen Paris St. Germain

Dank eines Doppelpacks von Erling Haaland kann Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League auf die große Überraschung gegen das Starensemble von Paris St. Germain hoffen. Der 19-jährige Norweger, der erst im Winter von RB Salzburg zum deutschen Vizemeister gewechselt war und zuvor schon für die Österreicher in der Königsklasse geglänzt hatte, schoss seinen neuen Klub zu einem 2:1 (0:0) gegen Frankreichs Meister und vermieste damit auch dem ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel die Rückkehr an alte Wirkungsstätte.

Michael Zorc über BVB-Transfer von Emre Can: "Kaufverpflichtung hätte eh gegriffen"

Allerdings muss das vor allem in der Offensive extrem stark besetzte PSG das zweite Duell mit den Dortmundern im heimischen Prinzenpark "nur" mit 1:0 für sich entscheiden, um seinerseits die Runde der letzten Acht zu erreichen. Im Hinspiel kamen die Ausnahmekönner um Neymar und Kylian Mbappé jedoch nur selten wie gewohnt zum Zuge. Eine Kombination des Duos führte aber zum für Paris so wichtigen Auswärtstor des Brasilianers (76.). Der BVB, der durch Haaland in Führung gegangen war (69.), zeigte sich von den Geistesblitzen der Gegner jedoch unbeeindruckt und schlug nur knapp zwei Minuten nach dem Ausgleich zurück (78.).