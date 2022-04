Gegen den BVB, PSG und Co.: Ukraine-Klub Dynamo Kiew plant Benefizspiele "für den Frieden"

Mit mehreren Benefizspielen gegen europäische Top-Klubs will der ukrainische Rekordmeister Dynamo Kiew sein Heimatland unterstützen. Auch eine Partie gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund ist geplant. Als erstes steht am 12. April ein Testspiel gegen den polnischen Meister Legia Warschau an. Bis Juni treffen die Ukrainer nach eigenen Angaben zudem unter anderem auf Paris Saint-Germain, den FC Barcelona, AC Mailand, Ajax Amsterdam und den FC Basel.

