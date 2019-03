Ex-Bayern-Star Hargreaves: "Pulisic ist auf keinen Fall besser als Hudson-Odoi"

Hat der FC Chelsea sich verzockt? Im Januar gaben die Londoner insgesamt 64 Millionen für Borussia Dortmunds jungen Rechtsaußen Christian Pulisic aus. "Captain America" wechselt im Sommer offiziell in die Premier League. Zum gleichen Zeitpunkt könnte Chelsea aber ein Eigengewächs an die Bundesliga verlieren.

Hargreaves' Wunsch: Leihe von Hudson-Odoi - in die Bundesliga?

Für den ehemaligen Bayern-Star Owen Hargreaves hat Chelsea beim Pulisic-Transfer fast alles falsch gemacht. Statt den US-Boy für viel Geld vom BVB zu verpflichten, hätte Sarri einfach auf Hudson-Odoi setzen sollen. "Ich liebe Hudson-Odoi. Er ist gerade einmal 18, aber immer, wenn er spielt, beeinflusst er die Partie", sagte der ehemalige englische Nationalspieler bei BT Sport. Hudson-Odoi traf am Donnerstag beim 3:0 gegen Dynamo Kiew in der Europa League, wurde allerdings wie so häufig nur als Joker eingesetzt.