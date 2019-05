BVB-Pyro vernebelt Weserstadion: Gelber Rauch verzögert Anpfiff in Bremen

Pyro-Verzögerung in der Bundesliga. Das Samstagabendspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Dortmund ( hier im Liveticker ) ist von Schiedsrichter Marco Fritz mit gut drei Minuten Verspätung angepfiffen worden. Der Grund: Mitgereiste BVB-Anhänger zündeten im Gästeblock Pyrotechnik. Der daraus resultierende gelbe Rauch hüllte zeitweise das komplette Weserstadion ein und machte einen rechtzeitigen Anpfiff so unmöglich.

BVB-Anhänger mit Plakat: "Es ist erst vorbei, wenn's vorbei ist"

Hintergrund: Für den BVB hat das Spiel bei Werder Bremen bereits eine Art Endspiel-Charakter: Vor Anpfiff war der FC Bayern München durch den 3:1-Sieg am Nachmittag gegen Hannover 96 bereits mit fünf Punkten Vosprung enteilt. Dortmund muss also nachziehen. Nach der Derby-Pleite des BVB gegen Schalke hatte Dortmund-Trainer Lucien Favre die Meisterschaft bereits für entschieden erklärt - ruderte nach dem 1:1 der Bayern in Nürnberg wenig später allerdings zurück.