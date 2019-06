Bericht: Poker um Raphael Guerreiro - FC Barcelona und Paris Saint-Germain wollen BVB-Star

Beim FC Barcelona steht offenbar wieder ein Star von Borussia Dortmund auf der Liste. Wie die Zeitung Sport berichtet, hat der spanische Meister offenbar Interesse an Raphael Guerreiro. Der offensiv ausgerichtete Verteidiger des BVB war schon im Frühjahr in Barcas Fokus gerückt, als die Scouts des Klubs den Portugiesen bei einem Länderspiel gegen Serbien beobachtet hatten. Damals sollte laut Mundo Deportivo ursprünglich Eintracht Frankfurts Luka Jovic näher betrachtet werden - doch der serbische Youngster saß nur auf der Bank.

Ersatz für Dembélé?

Nun geht es für Barcelona also erneut um Guerreiro . Dem spanischen Blatt zufolge könnte der 25-Jährige als Ersatz für den ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé verpflichtet werden. Der Franzose steht nach mehreren Aussetzern in der Kritik und könnte Barcelona verlassen. Guerreiro ist zwar Außenverteidiger, wurde aber unter BVB-Coach Lucien Favre in der abgelaufenen Saison auch immer wieder auf der offensiven Außenbahn eingesetzt.

PSG will Guerreiro ebenfalls

Die Zukunft des portugiesischen Europameisters beim deutschen Vizemeister ist derzeit aber ebenso ungeklärt wie die von Dembélé in Barcelona. Der Vertrag von Guerreiro beim BVB läuft bis Sommer 2020 - eine Verlängerung ist aktuell nicht in Sicht. Will die Borussia also noch eine Ablöse kassieren, muss sie ihn idealerweise in dieser Transferperiode verkaufen.