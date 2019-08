BVB-Manager Michael Zorc über Raphael Guerreiro: "...dann denken wir nach"

Geht er noch? Bleibt er doch? Raphael Guerreiro stand am Samstagabend beim Spiel von Borussia Dortmund beim FC Union Berlin (18:30 Uhr, live imSPORTBUZZER-Ticker) im Kader, saß auf der Bank. Ob er auch beim nächsten Bundesligaspiel des BVB dabei sein wird, ist weiterhin offen. Am Montag schließt das Transferfenster. Und Dortmunds Manager Michael Zorc ließ einen Verbleib im Sky-Interview vor der Partie am 3. Spieltag nach wie vor offen. "Aktuell gibt es nix, worüber wir befinden müssen", stellte 57-Jährige einerseits klar.

Andererseits sei der BVB ein Klub, der gucken müsse, "wie die Finanzsituation ist", so Zorc und angesichts des Vertrags Guerreiros, der 2020 ausläuft, wäre es in der aktuellen Transferperiode (und im Winter) noch möglich eine Ablösesumme für den portugiesischen Nationalspieler einzustreichen. Dementsprechend lässt Dortmunds Manager auch verlauten: "Wenn noch was kommen würde, müssen wir abwägen."

Zorc will mit Guerreiro verlängern - bislang vergeblich

"Stand jetzt" gehe Zorc zwar davon aus, dass Guerreiro beim BVB bleibt, doch dann hätte er es auch gern, dass der flexible Linksfuß "seinen Vertrag bei uns verlängert". So sollen die Dortmunder dem portugiesischen Nationalspieler zwar eine Gehaltserhöhung von jährlich drei auf fünf Millionen bieten, mit Paris St. Germain gibt es aber einen anderen Klub, der noch viel tiefer in die Tasche greifen will. Acht Millionen könnte Guerrero laut Bild in Paris pro Saison einstreichen. Durch Boni könnte diese Summe gar auf zehn Millionen steigen.

Der BVB verlangt wohl 25 Millionen für Guerreiro

Die Dortmunder verlangen für Guerreiro dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro. Im kommenden Sommer könnte er den Klub im Falle einer ausbleibenden Vertragsverlängerung ablösefrei verlassen. Folglich drängt der BVB schon jetzt auf eine Entscheidung über die Zukunft des Profis, der 2016 für zwölf Millionen Euro vom FC Lorient gekommen war.

