BVB-Star Raphael Guerreiro verlässt Portugal-Quartier - Einsatz gegen Hertha gefährdet?

Vorzeitige Rückkehr: Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund hat das Quartier der Nationalmannschaft Portugals offenbar bereits verlassen und kehrt zu seinem Klub zurück. Zwei Tage vor dem für diesen Dienstag geplanten Nations-League-Spiel in Kroatien (20.45 Uhr) teilte der portugiesische Fußballverband am Sonntag auf seiner Homepage mit, Guerreiro sei wegen muskulärer Probleme von der Arbeit mit der Nationalelf entbunden. Unklar ist, ob ein Einsatz des Europameisters von 2016 für den BVB im kommenden Bundesliga-Spiel an diesem Samstag bei Hertha BSC (20.30 Uhr, DAZN) möglich ist.

Der Kicker berichtet am Sonntag, ein Mitwirken Guerreiros in Berlin sei nicht gefährdet. Wenn sich dies bestätigt, dürfte BVB-Trainer Lucien Favre aufatmen: In der Vierer-Abwehrkette der Borussia, die Favre seit dem mit 3:0 gewonnen Revierderby gegen Schalke 04 wieder spielen lässt, ist der Portugiese erste Wahl auf der linken Außenbahn. Doch auch in der offensiveren Rolle auf der linken Seite würde sich Guerreiro wohlfühlen. In der laufenden Saison kam der 26-Jährige, der seinen Vertrag bei den Westfalen im vergangenen Jahr bis 2023 verlängert hatte, in allen Punktspielen der Dortmunder zum Einsatz - mit Ausnahme der Auftaktpartie gegen Borussia Mönchengladbach (3:0), als er wegen einer Zerrung passen musste.