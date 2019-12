BVB und RB Leipzig in Noten: Die Einzelkritik zum Topspiel-Spektakel der Bundesliga

Was für ein Fußball-Spektakel! Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig hielt, was es zuvor versprochen hatte . Das Kräftemessen des Tabellendritten mit dem Spitzenreiter geriet mit offensivem Angriffswirbel und defensiver Fehleranfälligkeit zu einem Torfestival, das beim 3:3 (2:0) keine Mannschaft für sich entscheiden konnte. Drei der sechs Tore kamen nach eklatanten individuellen Fehlern zustande - umso spannender ist ein Blick auf die Einzelkritiken beider Mannschaften.

Beim BVB taten sich in negativer Hinsicht Torwart Roman Bürki und Julian Brandt hervor. Beide hatten in der ersten Halbzeit grandiose Szenen (Bürki mit zwei Top-Paraden, Brandt mit einem Weltklasse-Tor), leisteten sich im zweiten Durchgang aber zwei krasse Aussetzer, die RB von 0:2 auf 2:2 brachten. Unser Reporter Felix Meininghaus hat die BVB-Noten zum Spitzenspiel.

RB Leipzig nach "rabenschwarzen 45 Minuten" plötzlich ebenbürtig

Die Leipziger erwischten "rabenschwarze 45 Minuten" (O-Ton von Klubchef Oliver Mintzlaff), erwiesen sich danach aber als ebenbürtiger Gegner, was die Partie auf ein neues Niveau hob. Bei ihren Toren profitierten die Gäste in Teilen zwar von individuellen Aussetzern von Roman Bürki und Julian Brandt, dennoch spielte Leipzig nicht nur mit, sondern setzte eigene Akzente. Trainer Julian Nagelsmann hatte in der Halbzeitpause offenbar klare Worte gefunden. Das wurde am Ende mit einem Punkt belohnt.