BVB wirft Sieg gegen RB Leipzig weg - Dietmar Hamann analysiert Fehler: "Schülerhaft"

Timo Werner fasste die allgemeine Gefühlslage nach dem 3:3 zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig in einem Satz zusammen. "Am Ende sind wir froh, dass wir gewonnen haben", sagte der Torjäger der Sachsen am Sky-Mikrofon, rollte dann mit den Augen und tippte sich an die Stirn: "Unentschieden natürlich." Tatsächlich durfte sich Leipzig am Dienstagabend aber wie der Sieger fühlen. Der BVB hatte 2:0 und 3:2 geführt, warf den Sieg am Ende aber durch haarsträubende Fehler weg. "Wenn man deutscher Meister werden will, muss man solche Spiele gewinnen", meinte Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann: "Bitterer kann ein Unentschieden nicht sein. Dortmund hat zwei Punkte liegengelassen, die in der Endabrechnung sehr weh tun können."