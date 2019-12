Bundesliga kompakt: BVB und RB Leipzig mit Tor-Festival im Top-Spiel  - Max trifft wieder doppelt

Auch wegen zwei haarsträubenden Fehlern hat Borussia Dortmund ein deutliches Signal im Titelkampf der Bundesliga verpasst. Der BVB musste sich gegen Tabellenführer RB Leipzig mit einem 3:3 (2:0) begnügen und versäumte es, bis auf einen Punkt an die Sachsen heranzurücken. Die Dortmunder kamen durch Treffer von Julian Weigl, der bei einem Fernschuss von einem Patzer des sonst so sicheren RB-Keepers Peter Gulacsi profitierte (23.), und Julian Brandt (34.) zur verdienten Pausenführung - nach dem Seitenwechsel wurde es dann turbulent und ein wenig kurios.

Zunächst köpfte der herausstürmende BVB-Schlussmann Roman Bürki den Ball direkt in den Lauf von Timo Werner und der Nationalstürmer schob die Kugel ins verwaiste Tor (47.). Auch zum zweiten Treffer des RB-Torjägers lieferten die Dortmunder unfreiwillig die Vorlage: Werner spritzte in einen völlig verunglückten Rückpass von Brandt und ließ sich die Chance zu seinem 18. Saisontor nicht nehmen (53.). Als alles danach aussah, als würden die Gäste das Kommando übernehmen, schlug die Borussia zurück und kam durch Jadon Sancho zum 3:2 (55.). Doch auch Leipzig hatte noch eine Antwort parat: Patrik Schick glich zwölf Minuten vor dem Ende aus.

Nach vier Spielen ohne Sieg nacheinander hat die TSG Hoffenheim ihren Abwärtstrend vorerst gestoppt. Die Kraichgauer gewannen bei Union Berlin 2:0 (0:0) und behalten die Europapokal-Plätze somit zumindest in Sichtweite. Der Aufsteiger aus der Hauptstadt konnte seine in dieser Saison schon oft bewiesene Heimstärke hingegen nicht bestätigen. Trotz der Niederlage, die Ihlas Bebou (56.) und Christoph Baumgartner (90.+1) mit ihren Treffern besiegelten, rangieren die Köpenicker aber weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld.

FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)

Der FC Augsburg hat seine starke Form auch gegen Fortuna Düsseldorf bestätigt. Durch ein 3:0 (1:0) gegen die Rheinländer holte die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt aus den vergangenen sechs Spielen nun stattliche 16 Punkte und hat seinen verpatzten Start in die Saison endgültig vergessen gemacht. Philipp Max, der bereits beim 4:2 am vergangenen Wochenende bei der TSG Hoffenheim doppelt getroffen hatte, brachte den FCA auch am Dienstag in Führung (32.). Tin Jedvaj legte nach der Pause nach (61.), bevor Max erneut einnetzte (72.). Für die Düsseldorfer wird die Luft im Tabellenkeller nach der dritten Pleite ohne eigenen Torerfolg nacheinander derweil immer dünner.