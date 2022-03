Zum Top-Spiel gegen RB Leipzig: BVB meldet erstes ausverkauftes Stadion seit 763 Tagen

Nach über zwei Jahren, genau genommen 763 Tagen, hat das warten für Borussia Dortmund und seine Anhänger ein Ende. Zum Topspiel gegen den Tabellenvierten RB Leipzig (am Samstag, ab 18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker), spielen die Westfalen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder vor ausverkaufter Kulisse spielen. Dies teilte der Verein am Montagabend via Twitter mit.

Der Signa Iduna Park ist das Stadion mit der größten Zuschauerkapazität in Deutschland. Mit dem ausverkauften Haus am Samstagabend übertrifft der BVB den bisherigen Zuschauer-Rekord in der aktuellen Bundesligasaison logischerweise deutlich. Am zehnten Spieltag hatten die Dortmunder vor 66.709 Fans mit 2:0 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Zuletzt hatte der BVB am 29. Februar 2020 gegen den SC Freiburg (1:0) vor voll besetzten Tribünen in der eigenen Arena gespielt.