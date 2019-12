Netzreaktionen zum Topspiel zwischen BVB und RB Leipzig: "Wo sind die Herztropfen?"

Richtig gutes Spiel, richtig ärgerliches Ergebnis. Einen Punkt hätte ich vorher genommen, also nehme ich ihn jetzt auch - wenn auch zähneknirschend. Trotzdem lässt sich auf der Leistung absolut aufbauen. Jetzt ein Sieg in Hoffenheim und mit gutem Stand in die Pause. #BVBRBL