BVB, RB Leipzig und Co: Diese Teams sind schon für das Achtelfinale im DFB-Pokal qualifiziert

Während sich das Bundesliga-Spitzenduo Bayer Leverkusen (gegen Eintracht Frankfurt) und der FC Bayern (bei Holstein Kiel) aufgrund von Terminverlegungen im DFB-Pokal bereits in die Weihnachtspause verabschiedete, rollte in anderen Stadien Deutschlands am Dienstag und Mittwoch noch der Ball. In zwei Partien ging es sogar über die volle Distanz: Sowohl Jahn Regensburg (4:2 n.E. bei Wehen Wiesbaden) als auch der VfL Bochum (5:2 n.E. gegen Mainz 05) setzten sich im Elfmeterschießen durch. Einige Teams haben sich das Weihnachtsfest schon am Vortag durch Achtelfinal-Einzüge versüßt.

