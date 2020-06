Trotz Einigkeit mit dem Spieler: Rekordtransfer von Talent Bellingham zu Borussia Dortmund droht zu platzen

Dass Borussia Dortmund als eine der Topadressen im europäischen Fußball gilt, um sich als Toptalent einen Namen zu machen, ist über die Ländergrenzen bekannt. Nicht umsonst wechselten in den vergangenen Jahren Spieler wie Ousmane Dembélé ( inzwischen FC Barcelona ), Jadon Sacho oder auch Erling Haaland zum BVB. Der Klub hat sogar schon den nächsten vielversprechenden Spieler an der Angel: Mit dem erst 16-jährigen Jude Bellingham von Birmingham City soll man sich über einen Wechsel bereits einig sein .

Somit versuche die Borussia nun - auch aufgrund der bestehenden Bellingham-Zusage -, den Preis für den Wechsel zu drücken. Ein erstes Angebot soll nur knapp über 20 Millionen Euro gelegen haben. Zum Problem könnte werden, dass Birmingham City finanzkräftigen chinesischen Investoren gehört - die auf die grundsätzliche Summe bestehen könnten. Zudem ist noch unklar, ob Sancho den Klub in diesem Sommer verlässt - und wie viel Geld er in die BVB-Kassen spült.

25 für 2025: So könnte der BVB-Kader in fünf Jahren aussehen

Nachdem Bellingham bei Birmingham alle Jugendmannschaften durchlaufen hat, ging er einen ähnlichen Weg wie BVB-Juwel Youssoufa Moukoko - und durfte schon als 14-Jähriger in der U18 des englischen Klubs spielen. Sein Profi-Debüt in der zweiten Liga Englands machte der zentrale Mittelfeldspieler im August 2019. Damit wurde Bellingham zum jüngsten Birmingham-Profi aller Zeiten. Sein Vertrag läuft noch bis 2021. Wie Birmingham Mail und The Sun bereits berichten, ist jedoch auch Manchester United in den Poker um den englischen U17-Nationalspieler eingestiegen.