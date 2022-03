Köln-Profi Kilian spottet über BVB-Star Haaland: "Schön, ihn so beleidigt zu sehen" - Baumgart verteidigt Rose

Der BVB ist neben RB Leipzig tabellarisch die beste Rückrunden-Mannschaft der Bundesliga. Nach dem 1:1 am Sonntag in Köln und der damit vergebenen Chance, dem FC Bayern auf den Fersen zu bleiben, interessiert dies in Dortmund jedoch kaum jemanden. Sechs Punkte beträgt nun wieder der Rückstand auf die Münchener, die deutlich schlechtere Tordifferenz ist quasi ein siebter. Das Unentschieden am Rhein schlug auf die Stimmung - anscheinend auch bei Torjäger Erling Haaland. Da er nach dem Spiel keine Interviews gab, weiß man jedoch nicht, ob sein sichtbarer Frust während und nach dem Spiel eher der eigenen Leistung, seiner vergebenen Großchance in der 55. Minute oder eben der wohl letzten vergebenen Möglichkeit auf die Meisterschaft galt.

