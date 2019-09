BVB-Torwart Roman Bürki kritisiert Team nach Bremen-Remis: "Spielen nicht wie Männer"

Borussia Dortmund hat beim 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen erneut Punkte gelassen. Für den SPORT BUZZER hat Felix Meininghaus die Leistung der BVB-Stars in Noten bewertet - klickt euch durch! ©

BVB-Keeper Bürki: "Wir müssen konsequenter dahin gehen, wo es weh tut"

Der BVB-Keeper schimpfte, ebenfalls beim Pay-TV-Sender: "Wir spielen nicht wie Männer. Wir müssen konsequenter dahin gehen, wo es weh tut." Der Nationaltorwart der Schweiz legte nach, dass es seiner Mannschaft an "Killer-Instinkt" gefehlt habe. "Das hätte uns heute einen Sieg gebracht", ist sich Bürki sicher.

Trotz Götze-Treffer: Werder Bremen erkämpft Remis beim BVB – Dortmund rutscht in der Tabelle auf Platz sieben

Zudem forderte der Dortmunder, der den BVB gegen Werder noch vor einer Niederlage bewahrte , mehr Einsatz ein: "Es gibt verschiedene Spielertypen, die unsere Mannschaft braucht.. Ich würde mir vom einen oder anderen wünschen, etwas zuzulegen, was die Aggressivität angeht" , so Bürki deutlich. Er gibt die Richtung vor: "Wir haben sehr wichtige Spiele jetzt. Wir müssen die Zeit nutzen, um wieder Punkte zu holen."

Nach BVB-Remis: Lothar Matthäus schlägt Meisterschafts-Alarm - "In Dortmund muss was passieren"

BVB-Trainer Lucien Favre blieb nach dem Werder-Remis deutlich ruhiger: "Wir hatten 65 Prozent Ballbesitz, das Spiel aber nicht unter Kontrolle gehabt", merkte der Coach an. Sky-Experte Lothar Matthäus schlug dagegen bereits Meisterschafts-Alarm. "In Dortmund muss was passieren. Auch spielerisch – um die hohen Erwartungen zu erfüllen."