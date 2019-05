Irritation um Anti-Nazi-Aktion mit Reus und Co. in Dortmund - BVB: "Sind nicht Urheber dieser Plakate"

In Dortmund sind über Nacht zahlreiche Plakate an verschiedenen Orten in der Stadt aufgetaucht. Diese richten sich gegen Nazis. Auf den Plakaten sind aktuelle und ehemalige Profis von Borussia Dortmund zu sehen, auf anderen auch BVB-Coach Lucien Favre. "Lieber Schalke-Sieg als Nazikiez", steht dort geschrieben. Die Plakate sind auf Twitter mehrfach fotografiert und geteilt worden.

BVB nicht beteiligt

Borussia Dortmund setzt sich im Kampf gegen Rechtsextremismus ein - doch mit der derzeit in der Ruhrpott-Stadt kursierenden Plakataktion hat der Klub nichts zu tun. Das bestätigte der BVB am Samstagmittag via Twitter. "Borussia Dortmund steht für den Kampf gegen Rassismus und distanziert sich klar von jeglicher Form von Diskrimierung. Der BVB ist aber nicht Urheber der sich zurzeit im Umlauf befindlichen Plakate", heißt es in dem Tweet.