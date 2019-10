Revierderby: Deshalb ist Schalke 04 gegen den BVB plötzlich Favorit

Am vergangenen Wochenende bekamen die Nachwuchskicker der Schalker U19 einen Eindruck davon, was es heißt, ein Derby in Dortmund zu gewinnen. Mit 4:0 zerlegten die Königsblauen den Titelverteidiger der ­A-Junio­ren-Bun­des­liga samt Überflieger Youssoufa Moukoko und wurden dafür nach der Rückkehr von den S04-Fans frenetisch gefeiert. Sollten die Profis am Samstag (15.30 Uhr - hier im SPORTBUZZER-Liveticker) nachlegen, dürfte mit Sicherheit auch das ein oder andere Kaltgetränk in Gelsenkirchen fließen. Da trifft es sich gut, dass der Gastgeber heute erstmals Freibier für den Klimaschutz anbietet: Wer 50 Plastikbecher sammelt, bekommt ein Getränk gratis.

Und die Vorzeichen stehen aus königsblauer Sicht gar nicht mal so schlecht – oder zumindest so gut, wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Schließlich ist der Erzrivale aus Dortmund angeknockt und musste in der Champions League die erste Niederlage hinnehmen – mit 0:2 bei Inter Mailand.

Schalke war letzte Saison Stolperstein für den BVB

Während sich die Verantwortlichen beim BVB – mehr oder minder glaubwürdig und erfolgreich – gegen eine aufkommende Trainerdiskussion um Lucien Favre wehren, ist es beim Fastabsteiger der vergangenen Saison ungewohnt ruhig. Und das trotz der jüngsten 0:2-Niederlage in Hoffenheim, mit der Schalke den Sprung an die Tabellenspitze verpasste. „Das wirft uns nicht um“, verspricht Amine Harit und kündigt fürs Derby an: „Vielleicht sorgt diese Niederlage sogar für Extramotivation, damit wir uns jetzt an Dortmund rächen können. Natürlich können wir sie schlagen.“

Bereits in der vergangenen Saison war der S04 – unerwartet – einer der Stolpersteine der Dortmunder auf dem Weg zum erhofften Meistertitel. Am 31. Spieltag gab es einen 4:2-Auswärtssieg im Signal-Iduna-Park. Von diesem Rückschlag erholte sich der BVB an den letzten drei Spieltagen nicht mehr und wurde am Ende nur Zweiter.

BVB hat Schalke sportlich abgehängt

Aktuell liegt der selbst ernannte Titelkandidat mit 15 Zählern auf Platz vier, einen Punkt vor dem Siebten Schalke. Dennoch geht der Gastgeber als „gefühlter Favorit“ in die heutige Partie.

Dabei haben die Schwarz-Gelben die „Knappen“ in der vergangenen Dekade nicht nur überholt, sondern sportlich komplett abgehängt. Seit dem letzten Schalker Titelgewinn, dem DFB-Pokalsieg 2011, gewann der BVB zwei Meisterschaften, holte sich zweimal den Pott und sammelte in der Bundesliga insgesamt 669 Punkte. Zum Vergleich: Der S04 kommt im gleichen Zeitraum auf 527 Zähler – also holten die Dortmunder in den letzten zehn Saisons gut 14 Punkte mehr – im Schnitt!

Doch all diese Zahlen sind natürlich völlig irrelevant, wenn heute das 179. Revierderby angepfiffen wird. „Es kann immer etwas Besonderes passieren“, sagt Stambouli, der in fünf Aufeinandertreffen mit dem BVB noch nie als Verlierer vom Platz ging. Und tatsächlich: Vom Hundebiss in den Hintern von Friedel Rausch (1969) über den ersten Treffer eines Bundesliga-Torhüters aus dem Spiel heraus (Jens Lehmann zum 2:2 in der Nachspielzeit 1997) bis zum legendären 4:4 nach 0:4-Halbzeitrückstand durch Schalkes Naldo vor zwei Jahren in Dortmund – die Mutter aller Derbys schrieb fast immer ihre eigenen Geschichten.

Ausgerechnet Schalkes Trainer David Wagner hat auch eine BVB-Vergangenheit, coachte von 2011 bis 2015 die Dortmunder Amateure. Allerdings gehörte er 1997 als Spieler zu Schalkes „Eurofightern“. „Die Dortmunder haben mich in den ersten sechs Monaten immer ‚Schalker‘ gerufen“, erinnert er sich. „Aber als Trainer habe ich alle meine Derbys gewonnen.“ Auch heute?

