Pyro verzögert Revierderby-Anpfiff: BVB-Fans zündeln - Schalke-Fans präsentieren Borussia-Fahnen

Kurz bevor Schiedsrichter Felix Brych die Partie in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen anpfeiffen wollte, zogen gelbe Rauchschwaden im Gästeblock auf, dazu leuchteten einige Bengalos im BVB-Block - auch während der ersten Halbzeit.

Schalke-Fans präsentieren geklaute BVB-Fahnen

Für die BVB-Ultras ist es übrigens das erste Derby in Gelsenkirchen seit mehreren Jahren. Auf den Tag genau vor sechs Jahren sorgten die BVB-Anhänger für einen Skandal, als sie massiv Pyrotechnik zündeten und Plexiglasscheiben des Gästeblocks zerstörten. Viele Fans aus der Ultraszene des BVB bekamen daraufhin fünf Jahre Stadionverbot in Gelsenkirchen. Dieses lief im vergangenen Oktober aus, am Samstag fand das erste Spiel in Gelsenkirchen seitdem statt.