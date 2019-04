Titelträger bei Borussia Dortmund: So viel Meister steckt im BVB

Sieben Jahre ist es inzwischen her, dass die Mannschaft von Borussia Dortmund letztmals mit der Meisterschale um den Borsigplatz fuhr. Über 200.000 Fans jubelten ihren schwarzgelben Idolen um Trainer Jürgen Klopp damals zu – bis heute haben alle Spieler des Meisterkaders Heldenstatus beim eigenen Anhang. Vier Spieltage vor dem Ende der aktuellen Saison in der Bundesliga träumt man rund um den Signal-Iduna-Park wieder von der Meisterschaft, es wäre die neunte. Nach dem souveränen 4:0-Sieg am Osterwochenende in Freiburg liegt der BVB weiter nur ein Pünktchen hinter Tabellenführer Bayern München. Und nach dem Dreier im Breisgau sprach Marco Reus das aus, was wohl alle Dortmunder dachten: "Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir jetzt auch Schalke weghauen."

So viele Meistertitel holten die Dortmund-Stars Manuel Akanji, Mario Götze und Axel Witsel (v.l.) gewannen alle bereits mindestens eine nationale Meisterschaft. ©

Denn ausgerechnet der schwächelnde Erzfeind aus Gelsenkirchen – derzeit Tabellenfünfzehnter – könnte mit einem Sieg Derby (Verfolgt die Partie ab 15.30 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) nicht nur die Titelhoffnungen des BVB jäh beenden, sondern seine eigene Katastrophensaison mit nur einem Sieg komplett retten. 42 Zähler (in Worten: zweiundvierzig) liegen aktuell zwischen Schwarzgelb und Königsblau – das gab es in der Bundesligahistorie zuvor noch nie. Die Magie dieses Nachbarschaftsduells hat auch BVB-Trainer Lucien Favre erkannt: "Ich habe es im Dezember erstmals erlebt. Wie wir da nach unserem Sieg von den Fans empfangen wurde, war total verrückt."

Favre verfügt über "Titel-Erfahrung"

Favre selbst weiß, wie es sich anfühlt, Meister zu werden – wenn auch (noch) nicht in Deutschland. Dafür holte er 2006 und 2007 mit dem FC Zürich den Titel in der Schweiz und wurde zum "Wundertrainer" ernannt. Ähnliche Lobhudeleien dürften ihm zufliegen, sollte ihm dieses Kunststück nun auch in seiner ersten BVB-Saison gelingen.

Delaney ist Dortmunder "Rekordmeister"

Neben Favre gibt es einige Profis im aktuellen Dortmunder Kader, die ebenfalls national triumphierten – Dortmunder "Rekordmeister" ist Thomas Delaney, der mit dem FC Kopenhagen gleich fünf Meisterschaften in Dänemark einheimste. Auch in Mario Götzes Vita stehen fünf Meistertitel zu Buche – drei mit dem FC Bayern und zwei mit dem BVB. Bereits 2011 und 2012 gehörte Götze dem Dortmunder Kader an, genau wie Marcel Schmelzer und Lukas Piszczek. Ansonsten gibt es nur noch einen Deutschen Meister (klammert man die Nachwuchstitel mal aus) im aktuellen Team: Ersatztorhüter Marwin Hitz durfte die Schale 2009 in den Händen halten – beim Überraschungserfolg des VfL Wolfsburg. Das war die letzte Meisterschaft, die weder nach München, noch nach Dortmund ging.

Die brisantesten Revierderbys der letzten Jahre Der SPORTBUZZER blickt auf die brisantesten Revierderbys der letzten Jahre zurück. ©

Seit 2013 hieß der deutsche Titelträger ausschließlich FC Bayern München – in den vergangenen Jahren jeweils bereits früh im Saisonverlauf. Den Weg zur letzten Dortmunder Meisterschaft ebnete sich der BVB 2012 übrigens im Derby – mit einem 2:1 auf Schalke am 31. Spieltag, bei dem mit Piszczek und Sebastian Kehl zwei Protagonisten trafen, die heute im Stadion sein werden – allerdings ohne aktiv einzugreifen. Kehl sitzt als Leiter der Lizenzspielerabteilung auf der Bank, Rechtsverteidiger Piszczek schaut (wohl) verletzt von der Tribüne aus zu. 2012 waren sie dabei, als die Dortmunder den Titel eine Woche nach dem richtungsweisenden Derbysieg mit einem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach endgültig eintüteten. Ausgerechnet bei diesem Gegner muss der BVB in dieser Saison übrigens am letzten Spieltag, dem 18. Mai, ran. Ein gutes Omen? Marco Reus - Der Hoffnungsträger für "Schwarz-Gelb" Reus trug vor sieben Jahren übrigens das Trikot der anderen Borussia vom Niederrhein. Heute ist er der Hoffnungsträger für den Namensvetter aus dem Pott. Nach dem ersten Titelgewinn in seiner Karriere, dem DFB-Pokalsieg mit dem BVB 2017, will Reus sich nun auch mit dem Meistertitel krönen. Doch dafür müssen er und seine Kollegen erst mal Schalke weghauen.

