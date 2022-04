"Sehr bitter": Trainer Marco Rose bedauert Ausfall von BVB-Trio - Giovanni Reyna ist "fix und fertig"

Die Freude über die drei Punkte war getrübt bei BVB-Trainer Marco Rose. "Sehr bitter", sagte er bei DAZN über die Verletzungen von Giovanni Reyna, Mo Dahoud und Mats Hummels nach dem 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart . "Mich ärgert das für die Jungs", so Rose. Genauere Erkenntnisse über den Zustand des Trios konnte er allerdings noch nicht geben.

"Gio ist natürlich wieder mal fix und fertig", berichtete der Coach über Pechvogel Reyna , der erst kürzlich sein Comeback nach langer Muskelverletzung gegeben hatte und am Freitagabend in der ersten Minute erneut wegen muskulärer Probleme unter Tränen vom Feld musste: "Sein Oberschenkel wieder. Müssen wir schauen."

Auch bei Dahoud stehen genauere Untersuchungen an: "Mo ist auf die Schulter gefallen. Er selber sagte, die war zweimal raus, keine Ahnung. Müssen wir gucken." Abwehrspieler Hummels hatte ähnliche Probleme wie Reyna: "Mats hat's auch in den Oberschenkel reingezogen", erklärte Rose.

BVB-Trainer Rose: "Diskussion um unseren Phystherapeuten eine Farce"

Rose gab zu, dass es ihn natürlich ärgere, dass es so viele muskuläre Probleme im Kader gebe und versicherte: "Wir arbeiten daran". Doch es störte ihn, dass Zetzmann "in Verbindung mit den Verletzungen" gebracht wurde. "Vorher kommt der Trainer, die Ärztin, der Athletiktrainer und dann irgendwann kommen die Physiotherapeuten, die jeden Tag an den Jungs rumknüppeln. Das ist mir wichtig, dass wir das auch nochmal hier klarstellen können."