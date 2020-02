BVB-Keeper Roman Bürki schwärmt von Erling Haaland: "Auch an freien Tagen im Trainingszentrum"

Das dürften alle Fans von Borussia Dortmund gern hören: Erling Haaland ist scheinbar nicht nur extrem gut auf dem Platz - sondern auch sehr engagiert im Training. "Erling ist sehr professionell. Ich bin immer einer der ersten am Trainingszentrum, aber er ist noch früher da. Auch an freien Tagen kommt er ins Trainingszentrum ", verriet sein Mannschaftskollege Roman Bürki im Interview mit Spox und DAZN.

Haaland, der seinen Wechsel zum BVB eigenen Angaben zufolge schon im vergangenen Sommer selbst forcierte, schoss in den bisherigen fünf Pflichtspielen für die Dortmunder acht Tore. Der Hype um das Talent ist dementsprechend riesig. Aber laut Bürki steckt der Teenager den Trubel gut weg. "Wenn ein junger Spieler so sehr gehyped wird und mit 19 Jahren bereits weltbekannt ist, kann das auch eine schwierige Person sein. Aber er ist ein cooler Typ, der weiß, um was es geht. Erling ist sehr professionell", sagte Bürki.