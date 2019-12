BVB-Keeper Roman Bürki versteht Kritik an Trainer Lucien Favre nicht: "So krass war es noch nie"

Bürki zu Favre-Kritik: "Ich versteh's nicht"

Dabei sieht er auch seinen Trainer Favre mit im Boot und kann nicht nachvollziehen, warum der 62-Jährige in der Öffentlichkeit so hart wegen seines Umgangs mit der Zielsetzung angegangen wird. "Ich hatte noch nie einen Trainer, der so krass kritisiert wurde. Ich versteh's auch nicht, Lucien Favre war schon immer so, er geht in der Öffentlichkeit nun mal nicht so aus sich raus wie andere", nahm Bürki den BVB-Coach in Schutz.