BVB-Trainer Lucien Favre bestätigt: Torwart Roman Bürki wieder einsatzbereit

Am 2. Spieltag der neuen Saison wird Borussia Dortmund voraussichtlich wieder mit Roman Bürki im Tor spielen. Der BVB hatte im Supercup gegen den FC Bayern (2:0), im DFB-Pokal beim KFC Uerdingen (2:0) und zum Auftakt gegen den FC Augsburg (5:1) noch auf ihren Stammkeeper verzichten müssen. Am Freitag (20.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln soll Bürki wieder einstzfähig sein. "Alle Spieler sind fit, außer Morey", erklärte BVB-Coach Lucien Favre am Donerstag auf der Pressekonferenz. Nur der Zugang vom FC Barcelona fehlt dem Franzosen wegen einer Schulterverletzung.

Bürki hatte dem BVB zuletzt gefehlt, weil sich der Schweizer vor rund drei Wochen im Trainingslager in Bad Ragaz eine Risswunde an Schienbein und Knöchel zugezogen hatte, die genäht werden musste. Seitdem hatte er noch mit Schmerzen zu kämpfen. Bei den bisherigen drei Pflichtspielen der Dortmunder hatte ihn sein Landsmann Marwin Hitzzwischen den Pfosten ersetzt.

Favre nimmt Stellung zu Götze

Favre erwartet gegen Köln eine deutlich schwierigere Aufgabe als gegen den FCA. "Köln ist mehr bereit als Augsburg, finde ich", erklärte der BVB-Coach. Als Beleg dafür nannte er die Vorbereitungsspiele der Bundesligisten, die jeweils gegen den FC Bologna angetreten waren. Während Augsburg mit 1:3 verlor, bezwang der Aufsteiger den italienischen Klub mit 3:1. Ob er im nordrhein-westfälischen Duell auf Mario Götze setzen wird, ließ Favre offen. "Momentan hat er schon 20 Minuten gegen Augsburg gespielt", sagte der 61-Jährige. Er sei weiterhin ein wichtiger und variabel einsetzbarer Spieler, der auf seine Chance warten müsse: "Vor einem Jahr war es am Anfang auch so." In der vergangengen Saison hatte der Torschütze des WM-Finals 2014 ebenfalls erst im Herbst zu alter Stärke zurückgefunden und dann eine herausragende Rückrunde gespielt. Aktuell laufen Vertragsverhandlungen zwischen Götze und dem BVB.

Weitere BVB-Transfers? Zorc: "Kann sein"

Ob auf dem Transfermarkt noch weitere Spieler geholt würden, ließ Sportdirektor Michael Zorc auf der PK offen. "Es ist noch etwas mehr als eine Woche. Es kann sein, dass noch etwas passiert, kann es aber nicht versprechen", sagte Zorc. Dass der Kader noch verändert werden könnte, ist durchaus möglich. Vor allem in der Offensive wurden zuletzt neue Spieler mit dem BVB in Verbindung gebracht. Dazu zählen Patrik Schick von der AS Rom sowie der ehemalige Leverkusener und Augsburger Arkadiusz Milik (SSC Neapel).

