BVB feiert "Asketen" Roman Bürki: "Fantastisch, unglaublich" - "Absolute Weltklasseparaden"

Roman Bürki hechtete. Roman Bürki sprang. Roman Bürki warf sich in jeden Schuss, der auf sein Tor kam, Und Roman Bürki hielt. So ziemlich alles. Einzig beim Gegentreffer von Tomas Soucek war der Torhüter von Borussia Dortmund machtlos. Dass es am Ende dennoch zu einem 2:1 gegen Slavia Prag und dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League reichte, ging zu einem großen Teil auf das Konto des Schweizer Nationalkeepers. Dabei erlebte der 29-Jährige die schwierigsten Minuten des arbeitsreichen Abends erst nach dem Abpfiff. Schließlich ging die Begegnung zwischen dem direkten Rivalen Inter Mailand und dem FC Barcelona erst rund zwei Minuten nach der BVB-Partie zu Ende.