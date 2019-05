BVB hofft im Saisonfinale auf Bürki - Favre zuversichtlich: "Roman sollte okay sein"

Dennoch droht der 28-jährige Schweizer wie schon vor einer Woche im Duell mit Fortuna Düsseldorf (3:2) auch im letzten Saisonspiel bei Borussia Mönchengladbach auszufallen. Wegen anhaltender muskulärer Probleme im Oberschenkel brach Bürki das Training am Donnerstagvormittag ab.

Die Chancen auf ein Comeback von Roman Bürki im Tor von Borussia Dortmund bestehen weiterhin. BVB-Trainer Lucien Favre gibt sich für das Saisonfinale in Gladbach zuversichtlich. "Wir werden es morgen sehen, aber für Roman sollte es gehen. Er sollte okay sein", sagte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor der Partie.

BVB-Kapitän Reus vor Rückkehr in Gladbach

Sein Teamkollege Abdou Diallo müsse da schon mehr um einen Einsatz am letzten Spieltag bangen. "Für ihn wird es schwieriger, er hat die ganze Woche nicht richtig trainiert. Auch vor dem Spiel gegen Düsseldorf nicht. Es wird schwer. Morgen fängt er vielleicht an zu trainieren, aber es ist sehr unsicher", teilte Favre mit. Zur genauen Verletzung von Diallo sagte der BVB-Coach nicht.

Was den Dortmundern allerdings Hoffnung machen kann, ist die Rückkehr von Kapitän Marco Reus. Er ist nach seiner Sperre wieder spielberechtigt - im Revierderby gegen den FC Schalke 04 (2:4) sah er nach einem groben Foul die Rote Karte. Auch Shooting-Star Jadon Sancho sollte am Niederrhein wieder von Anfang an auf dem Platz stehen können.