Bericht: BVB startet Saison gegen den FC Augsburg ohne Stammtorhüter Roman Bürki

Borussia Dortmund muss zum Start der Bundesliga -Saison am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg offenbar ohne Stammtorhüter Roman Bürki auskommen. Wie die Bild berichtet, habe der Schweizer Nationalspieler nach den vor gut zwei Wochen im Training erlittenen Verletzungen am Schienbein und Knöchel weiterhin Schmerzen. Ein Einsatz zum Auftakt der Spielzeit sei damit ausgeschlossen. Damit dürfte gegen den FCA erneut Marwin Hitz das Tor des BVB hüten.

Der 31-Jährige hatte seinen Landsmann bereits im Supercup gegen den FC Bayern (2:0) und in der ersten Runde des DFB-Pokals beim KFC Uerdingen vertreten. Die Dortmunder blieben in beiden Partien ohne Gegentor. Die BVB-Pläne dürfte der Ausfall Bürkis dennoch durchkreuzen. Schließlich hatte Trainer Lucien Favre fest mit seinem Stammkeeper geplant und noch am Freitag mit Blick auf die Begegnung gegen den FCA gesagt: "Er wird wahrscheinlich anfangen."