BVB-Trainer Rose erklärt Hummels-Nominierung gegen Besiktas: "Soll uns Ruhe und Klarheit geben"

Der Auftakt in die neue Champions-League-Saison ist für Mats Hummels zugleich die Rückkehr in die Startelf von Borussia Dortmund: Erstmals in dieser Spielzeit und damit auch erstmals unter dem neuen BVB-Trainer Marco Rose steht der Weltmeister von 2014 am Mittwoch bei Besiktas Istanbul (18.45 Uhr, DAZN) in der Anfangsformation der Dortmunder. "Er ist ein Faktor, der uns Ruhe und Klarheit geben soll. Wir müssen ihn nach und nach an seine Bestform heranführen", erläuterte Rose bei DAZN kurz vor dem Anpfiff in Istanbul die Nominierung von Hummels.

