BVB-Trainer Marco Rose bestätigt Ausfall: Thorgan Hazard fehlt im Supercup gegen den FC Bayern

Borussia Dortmund und der FC Bayern hoffen auf den ersten Titel der neuen Saison. Im Supercup stehen sich die beiden Dauerrivalen am Dienstag (20.30 Uhr, Sat. 1 und Sky) im Signal-Iduna-Park gegenüber. Drei Tage vor dem Supercup-Duell mit den Münchnern präsentierte sich das Team des neuen Fußball-Lehrers Marco Rose trotz der Ausfälle zahlreicher Leistungsträger wie Mats Hummels, Raphael Guerreiro oder Emre Can in imposanter Frühform. Im Vergleich zum 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt muss der neue BVB-Trainer in der Startelf mindestens eine Änderung vornehmen.

"Grundsätzlich hat sich nichts getan, außer dass Thorgan Hazard ausfallen wird. Er hatte schon vor der Pause Knöchelprobleme und hat sich durchgebissen. Da müssen wir uns etwas überlegen", erklärte Rose. Möglich ist, dass Neuzugang Donyell Malen für Hazard in die Startelf rückt. Weiter fehlen werden hingegen Mats Hummels (Knie-Probleme), Emre Can (Adduktorenprobleme), Raphael Guerreiro (Wadenprobleme), Thomas Meunier, Julian Brandt (beide Corona-Virus), Dan-Axel Zagadou (Knie-Operation) und Mateu Morey (Kreuzbandverletzung).

Rose sprach in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern auch über den aktuellen Stand bei Nationalspieler Can. "Emre hat letzte Woche einen kleinen Rückschlag gehabt, erst an der Wade dann an den Adduktoren. Wir haben das untersucht und da ist nichts kaputt, sondern nur eine Reizung. Er hat aber unregelmäßig trainiert und wir müssen schauen, dass wir ihn schnell in Spielrhythmus bringen, weil er wichtig für uns ist. Er sieht sich sicherlich auf der Sechs. Aber als Trainer liebst du diese Spieler, die du überall hinstecken kannst. Ich schätze ihn sehr als Fußballer und als Typ", sagte der BVB-Trainer.