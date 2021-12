BVB-Coach Rose vor Hertha-Spiel: Erkältung bei Kobel und Hummels – Guerreiro wieder im Training

Im abschließenden Spiel des Jahres gastiert Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) bei Hertha BSC. Trainer Marco Rose kann bei der Auswärtsaufgabe wahrscheinlich fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Eine wichtige personelle Entwicklung verkündete der Chef-Coach bereits am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem 17. Spieltag: Der zuletzt angeschlagene und in dieser Saison oft verletzte Raphaël Guerreiro steht vor einer Rückkehr.

