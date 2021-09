BVB-Trainer Rose gibt Personal-Update: Deshalb wurden Hummels, Bellingham und Brandt ausgewechselt

Dieser Sieg kostete Kraft - oder eben "Körner", wie es BVB -Coach Marco Rose ausdrückte. Nach den Toren des bärenstarken Jude Bellingham (20. Minute) und von Torgarant Erling Haaland (45.+3) schaffte der Favorit der Gruppe C zwar den ersten Schritt auf dem Weg zum Minimalziel Achtelfinale, aber hatte nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg einige Wehwehchen zu beklagen. Francisco Montero (90.+4) erzielte den Treffer für die Türken. Nach Abpfiff gab Rose ein kurzes Update über den Zustand der ausgewechselten BVB-Stars Mats Hummels, Jude Bellingham und Julian Brandt.

Bei Hummels, der nach überstandenen Patellasehnen-Problemen zum ersten Mal seit vier Monaten wieder in der Anfangsformation des BVB stand, reichte die Kraft "nur" über 70 Minuten, wie der Dortmund-Trainer bei DAZN erklärte. "Wir haben gesehen. Mats ist noch nicht so weit für 90 Minuten", so die Rose-Erkenntnis. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl ergänzte, dass der EM-Teilnehmer von 2021 keine Probleme mit der Patellasehne gehabt habe, sondern einfach nur erschöpft gewesen sei.