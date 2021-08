Lockt BVB-Trainer Marco Rose erneut Valentino Lazaro? Dortmund wohl an Inter-Profi interessiert

Im Kader von Borussia Dortmund stehen in dieser Transferperiode noch Veränderungen an. Valentino Lazaro ist offenbar ein Transferkandidat beim Revierklub. Der österreichische Flügelspieler spielte in der Bundesliga bereits für Hertha BSC und war in der vergangenen Saison von Inter Mailand an Borussia Mönchengladbach verliehen. Nach einer Saison zogen die Fohlen aber nicht die Kaufoption für weniger als 20 Millionen Euro. In diesem Sommer ist der 25-Jährige wohl für deutlich weniger Geld zu haben - laut Bild für rund sieben Millionen Euro. Anzeige

Lazaro spielt in den Planungen von Inter Mailand keine Rolle. Im Sommer 2019 zahlte der italienische Meister noch 22,40 Millionen Euro an Hertha BSC. Inzwischen steht der österreichische Nationalspieler bei den Nerazzurri gar nicht erst im Kader von Trainer Simone Inzaghi. In Dortmund würde Lazaro auf seinen einstigen Förderer bei RB Salzburg treffen - Marco Rose. Über den BVB-Trainer schwärmte der Flügelspieler nach seinem Gladbach-Wechsel. "Ich schätze es sehr, wenn ein Trainer mich nicht nur als Fußballer, sondern auch als Menschen sieht", sagte er damals im Interview der Sportbild: "Da habe ich schon gemerkt, dass er ein geiler Trainer mit einer klaren Idee ist und wir uns gut verstehen."

Neben Lazaro ist der BVB wohl weiter an einer Verpflichtung von Marcel Halstenberg interessiert. Der deutsche Nationalspieler könnte in Dortmund zur Linderung der Personalprobleme in der Defensive beitragen. Vor allem auf der linken Abwehrseite, wo hinter Raphael Guerreiro leistungsmäßig ein Loch klafft, besteht Handlungsbedarf. Zudem wäre der Linksfuß in der Innenverteidigung einsetzbar. Für den Linksverteidiger wäre es eine Rückkehr. Im U23-Team der Dortmunder kam er in den Jahren 2011 bis 2013 68 Mal zum Einsatz. Im Gespräch ist eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro. In Leipzig steht der 29-Jährige nur noch bis Sommer 2022 unter Vertrag.