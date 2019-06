BVB gibt Rückennummern von Julian Brandt, Thorgan Hazard & Co. bekannt - Hummels-Trikot liegt bereit

Borussia Dortmund hat die Rückennummern seiner prominenten Zugänge Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz bekanntgeben. Brandt, der für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen kam und dort mit der "10" aufgelaufen war, erhält beim BVB das Hemd mit der "19". Der für 25,5 Millionen von Borussia Mönchengladbach verpflichtete Hazard muss in Dortmund ebenfalls auf die "10", die beim BVB weiter Mario Götze innehat, verzichten. Der belgische Nationalspieler entschied sich für die "23". Der bisherige Hoffenheimer Schulz, für den eine Ablöse in Höhe von 25,5 Millionen fällig war , bekommt bei der Borussia die "14". Bei der TSG war er mit der "16" aufgelaufen.

Beim Personal, das bereits in der vergangenen Saison in Dortmund unter Vertrag stand und mit dem der Klub auch weiterhin plant, gab es nur eine Veränderung. Mo Dahoud, dessen "19" an Brandt geht, trägt künftig die "8" auf dem Trikot. Keine Nummern erhielten die zuletzt verliehenen Profis um Andre Schürrle, Shinji Kagawa und Sebastian Rode, denen der Klub bereits einen Vereinswechsel nahelegte.