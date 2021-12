BVB-Rückschlag an der Bundesliga-Spitze: Rose-Vertreter Zickler mit Durchhalteparolen

Enttäuschung machte sich nach dem Schlusspfiff bei Borussia Dortmund breit. In den 90 Minuten zuvor hatte der BVB im Derby gegen Aufsteiger VfL Bochum (1:1) nach der Pleite gegen den FC Bayern München (2:3) in der Vorwoche den nächsten Dämpfer erlitten und muss bei nun sechs Punkten Rückstand vorerst zum Spitzenreiter und Dauerrivalen aus dem Süden abreißen lassen. Die Herbstmeisterschaft ist den Bayern zwei Spiele vor der Winterpause kaum noch zu nehmen. Im Titel-Rennen sehen sich die Westfalen jedoch längst nicht geschlagen – und üben sich in Durchhalteparolen. " Wir werden nicht aufgeben ", sagte Co-Trainer Alexander Zickler, der den gesperrten Marco Rose ersetzte, im Nachgang bei Sky.

Die Verantwortlichen und Spieler der Borussia nahm Zickler für die nächsten Aufgaben aber in die Pflicht. Dass man nun liefern muss, scheint allen Beteiligten klar. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dranbleiben", so der frühere Bundesliga-Stürmer. Auch Torhüter Gregor Kobel will den ersten Meistertitel seit dem Triumph im Jahr 2012 zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschreiben. "Es wird sehr hart. Wir haben keine gute Position, ich glaube trotzdem weiter daran", erklärte der 24-Jährige und fügte an. "Noch nichtmal, wenn die Hinrunde fertig ist, zu sagen: 'Es ist schon zu weit weg', das machen wir nicht."