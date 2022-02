"Nicht mehr diese Frage stellen, bitte!" BVB erklärt Meisterschaft trotz verkürztem Rückstand zum Tabuthema

Das Interview mit BVB-Kapitän Marco Reus bei DAZN nach dem 3:0-Sieg seiner Dortmunder bei Union Berlin war wegen lauter Rufe des wütenden Berliner Publikums akustisch schwer zu verstehen, doch seine Message war unmissverständlich: Trotz erneut nur noch sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München will Reus mit Fragen zur Tabellensituation nicht mehr konfrontiert werden. "Wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, dass wir uns auf uns konzentrieren. Und dass wir uns nicht mit ganz vorne beschäftigen können, wenn wir so inkonstant spielen. Wir haben tausendmal gesagt, dass das langfristig unser Ziel ist, aber das brauchen wir nicht ständig wiederholen", stellte der Nationalspieler klar und schob am Ende seiner Antwort einen an DAZN-Moderation Laura Wontorra gerichteten Appell hinterher: "Aber jetzt nicht mehr diese Frage stellen, bitte." Anzeige

Reus sorgte schon während des Spiels auf dem Platz für die perfekte Antwort auf die 2:5-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen in der vergangenen Woche. Der Offensiv-Star markierte mit einem Schuss durch die Beine von Torwart Andreas Luthe für das 1:0 der Dortmunder in der 18. Spielminute. Einige Minuten später umkurvte der Leistungsträger Luthe und schob locker zum 2:0 ein (25.). Das dritte Tor schoss Raphael Guerreiro (71.). Nach dem Patzer des FCB am Samstag gegen den VfL Bochum (2:4) ist das Meisterrennen wieder ein bisschen offen. Nur eben nicht für Reus: "Wir müssen zusehen, dass wir Stabilität auf den Platz bekommen und in die Ergebnisse und unsere Leistungen Dann wird irgendwann der Rest von alleine kommen."

Abwehrchef Mats Hummels schloss sich wenig später den Worten seines Kapitäns an: "Ganz ehrlich: Ich bin froh, dass wir heute den Abstand auf Platz fünf riesig gestalten konnten", antwortete Hummels auf eine Frage nach den Meister-Ambitionen des BVB. Damit Dortmund im Titelrennen eingreifen kann, müsse sich die Mannschaft deutlich verbessern: "Ich glaube, um uns mit einer Mannschaft wie Bayern in der Liga aktuell zu messen, müssen wir noch, noch, noch, noch, noch, noch mehr auf den Platz bringen. Immer seriös sein, immer konzentriert sein, immer bereits sein, Kämpfe anzunehmen", mahnte der Weltmeister von 2014. Wenn dies gelinge, könne man "vielleicht irgendwann träumen. Aber das sehe ich aktuell nicht".